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آل الشيخ يبشر أصحاب المستحقات المتأخرة

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2019-11-09

آل الشيخ يبشر أصحاب المستحقات المتأخرة

طالبهم بمراجعة الحمادي غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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زف رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، البشرى للشركات المتعاقدة مع الهيئة والتي لها مستحقات متأخرة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: “رأيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم أو بعض الشكاوى في تعامل”.

وتابع: أطلب من كل من يعمل مع الترفيه في موسم الرياض وله شكوى مراجعة أحمد المحمادي غدًا في الترفيه والتقدم له بالإثباتات، وسوف يتم الرفع لي واتخاذ الإجراء الرادع والمناسب.

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