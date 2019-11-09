- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم آل الشيخ يبشر أصحاب المستحقات المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ يبشر أصحاب المستحقات المتأخرة
طالبهم بمراجعة الحمادي غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
زف رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، البشرى للشركات المتعاقدة مع الهيئة والتي لها مستحقات متأخرة.
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: “رأيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم أو بعض الشكاوى في تعامل”.
وتابع: أطلب من كل من يعمل مع الترفيه في موسم الرياض وله شكوى مراجعة أحمد المحمادي غدًا في الترفيه والتقدم له بالإثباتات، وسوف يتم الرفع لي واتخاذ الإجراء الرادع والمناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يبشر أصحاب المستحقات المتأخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.