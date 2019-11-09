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شاهد.. الجهات الأمنية تنهي حلم الإرهابي المغسل
قبل أن يبدأ
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضربات الجهات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية تتواصل، في رسالة مفادها أن للوطن رجالًا يسهرون على حمايته وصون أمنه.
ومن بين العمليات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن، إفشال مخطط الإرهابي أحمد المغسل عام 2015، قبل أن يبدأ، حيث كان أحد أبرز المطلوبين على قائمة FBI.
حاول المغسل تشكيل ما يعرف بالجناح العسكري لحزب الله الحجاز، لكن القوات الأمنية رصدت موقعه وعرفت تحركاته وقطعت عليه الطريق.
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