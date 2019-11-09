أمطار مكة من الجموم حتى الطائف

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشهد منطقة مكة المكرمة الليلة هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن المنطقة ستشهد سحبًا رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية حتى منتصف الليل تقريبًا.

وأوضح أن البلاغ يشمل الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، جدة، رابغ.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت، اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني الرؤية الأفقية على محافظات الطائف، وأضم، والكامل وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.







