- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الرياض تفتح موسم الأمطار الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض تفتح موسم الأمطار الليلة
رياح نشطة تسبب تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشهد العاصمة السعودية الرياض أمطارًا رعدية الليلة، مصحوبة برياح نشطة تزداد في حدتها ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.
وتتزامن تلك الحالة المطرية مع الرياح الهابطة النشطة، حيث تشير التوقعات إلى نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة المثارة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المنطقة، قد تشمل العاصمة نفسها.
تدني الرؤية الأفقية:
وكان النظام الآلي للإنذار المبكر حذر من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من المدن في منطقة الرياض من بينها الدوادمي، العاصمة الرياض، المجمعة، رماح، شقراء.
الدفاع المدني يحذر:
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تتأثر بها عدد من المناطق منها منطقة الرياض، حيث يبدأ تأثيرها بالمنطقة غدًا الأحد.
التقيد بتعليمات السلامة:
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقه الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن المديرية تهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد أن مديرية الدفاع المدني اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تفتح موسم الأمطار الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.