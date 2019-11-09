تركي آل الشيخ يتوعد: إجراءات رادعة للشركات المتأخرة في صرف مستحقات العاملين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توعد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الشركات التي تأخرت في صرف مستحقات العاملين في موسم الرياض بإجراءات رادعة. وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: «رأيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم أو بعض الشكاوى في تعامل... أطلب من كل من يعمل مع الترفيه في موسم الرياض وله شكوى مراجعة أخي أحمد المحمادي غداً في الترفيه، والتقدم له بالإثباتات، وسوف يتم الرفع لي واتخاذ الإجراء الرادع والمناسب».



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