الشباب والهلال يقتسمان ذهب التايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض انتزع فريق الشباب كأس الدرجة الأولى للتايكوندو بفارق كبير عن الوصيف فريق الفرع، فيما حل النصر ثالثا معلنا عودته للمنافسات بعد انقطاع طويل عن منصات التتويج، وذلك في ختام منافسات بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للدرجتين الأولى والشباب التي أقيمت على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة أندية وهيئات الرياض والخرج والمجمعة وشقراء. وعلى صعيد فئة الشباب، ظفر فريق الهلال بكأس البطولة وحل الشباب ثانيا والفرع ثالثا. وشهدت المنافسات مشاركة أندية الفيصلي وسدير والسر للمرة الأولى وقدموا عطاء فنيا مميزا في بداية مشوارهم التنافسي في بطولات الاتحاد السعودي للتايكوندو.



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