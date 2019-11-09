أبورقة يكسب بطل المميزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض حقق لاعب الاسكواش بنادي الهلال عبدالإله أبورقة لقب بطولة المملكة للمميزين تحت سن 17 عاما، والتي أقيمت على ملاعب نادي الرياض واختتمت منافساتها أمس. وسلم المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة خالد السعد اللاعب أبورقه كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، فيما تسلم لاعب الاتفاق ياسر آل عباس صاحب المركز الثاني الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء ثالثا منصور المولد (حراء) وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حل رابعا محمد آل نصفان (الصفا) وتسلم مكافأة مالية.



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