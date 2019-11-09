السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه يعارض جلسات الاستماع العامة التي تبدأ الأسبوع المقبل للتحقيق في اتهامه بالتقصير.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن تصريحات ترمب جاءت متناقضة بعد أسابيع من الشكاوى من قبل الجمهوريين في الكونجرس من أن جلسات الاستماع التي عقدت حتى الآن غير عادلة، لأنها كانت سرية.
وقال ترمب «لا ينبغي أن تكون جلسات الاستماع علنية، إنها مجرد خدعة.. هذا مجرد استمرار للخدعة.. إنه شيء مشين».
من ناحية أخرى لم يحضر القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، بعد استدعائه للإدلاء بشهادته أمام جلسة سرية للجان بمجلس النواب التي تجري تحقيقا بحق ترمب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعتبر جلسات الاستماع العلنية خدعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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