ترمب يعتبر جلسات الاستماع العلنية خدعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه يعارض جلسات الاستماع العامة التي تبدأ الأسبوع المقبل للتحقيق في اتهامه بالتقصير.

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وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن تصريحات ترمب جاءت متناقضة بعد أسابيع من الشكاوى من قبل الجمهوريين في الكونجرس من أن جلسات الاستماع التي عقدت حتى الآن غير عادلة، لأنها كانت سرية.

وقال ترمب «لا ينبغي أن تكون جلسات الاستماع علنية، إنها مجرد خدعة.. هذا مجرد استمرار للخدعة.. إنه شيء مشين».

من ناحية أخرى لم يحضر القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، بعد استدعائه للإدلاء بشهادته أمام جلسة سرية للجان بمجلس النواب التي تجري تحقيقا بحق ترمب.