«نرشدكم بلغتكم» لترجمة المسائل الشرعية بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة في المسجد الحرام، التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برنامجها «نرشدكم بلغتكم»، الذي يهدف إلى ترجمة المسائل الشرعية بجميع اللغات لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي، أن منسوبي الإدارة ينقلون إجابة المسائل الشرعية للمستفيدين بلغاتهم، من خلال عدد من المشايخ، مشيرا إلى تعدد البرامج التوعوية في الترجمة، وأن جميع الجهود تبذل من أجل خدمة ضيوف بيت الله الحرام، حيث تكثف أعمال الترجمة على مدار الساعة، وتهدى أيضا الكتيبات والمطويات التي تتعلق بالمناسك لجميع المستفيدين بلغاتهم خلال موسم العمرة.