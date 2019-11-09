دثار الوقفي.. مشروع للاستفادة من الملابس المستعملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

دشنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة مشروع «دثار الوقفي» بمحافظة جدة، والذي يختص بجمع المواد العينية من ملابس وأجهزة وأثاث بهدف حفظ النعمة، والتخلص من عـبء إلقاء الملابس المسـتعملة في الشوارع أو في حاويات النظافة وتجميعها والاسـتفادة منها لمصلح المحتاجين المستحقين من مستفيدي الجمعية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية صالح العمري، أهمية المشروع في رفع مشاركة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، والحد من استغلال المواد المستهلكة من قبل العمالة غير النظامية، والاستفادة من عائدها المالي لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية.