السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
تبدأ اليوم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول لبرنامج الدبلوم «الصباحي» للفصل الثاني للعام التدريبي 1441هـ، ويستمر حتى 23 ربيع الأول الحالي، فيما حدد القبول لبرنامج اللغة من 20 ربيع الأول الحالي حتى غرة ربيع الآخر المقبل.
وأفادت الكلية بأن القبول عبر البوابة الالكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أن الترشيح عبر رسائل الجوال.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح القبول للدبلوم الصباحي في كلية الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.