فتح القبول للدبلوم الصباحي في كلية الاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ اليوم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول لبرنامج الدبلوم «الصباحي» للفصل الثاني للعام التدريبي 1441هـ، ويستمر حتى ‏23 ربيع الأول الحالي، فيما حدد القبول لبرنامج اللغة من ‏20 ربيع الأول الحالي حتى غرة ربيع الآخر المقبل.

وأفادت الكلية بأن القبول عبر البوابة الالكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أن الترشيح عبر رسائل الجوال.