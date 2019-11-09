مطالبات بتوحيد رسوم تعليم القيادة بين الجنسين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد _ مكة المكرمة

شنت مجموعة من الراغبات في تعلم قيادة السيارات هجوما على مدارس تعليم القيادة للنساء بسبب الرسوم المرتفعة لإجراءات الحصول على رخصة القيادة لمن لا تجيدها، والمقدرة تكلفتها بـ 2520 ريالا، مما يعني أن رسوم تعليم النساء تعادل أكثر من الضعف بالنسبة للرجال.

وكان الهجوم بسبب المطالبة بالمساواة مع الرجال وتوحيد الرسوم في جميع مناطق المملكة، حيث ترغب كثيرات من الفتيات في التدريب، لكن وفقا للرسوم الباهظة لا يمكنهن تحقيق هذه الرغبة، وسمين ذلك بـ «المتاجرة والتربح».

«مكة» بدورها وجهت سؤالا للجهة المعنية عن أسباب هذه الرسوم الباهظة، وهل هناك رغبة في تغييرها ولكن دون جدوى، ولم يأت أي رد حتى وقت إعداد التقرير.

رسوم تعليم القيادة للمرأة:

التدريب النظري لـ8 ساعات

600ريال

التدريب بالمحاكاة (ساعتين)

150ريالا

التدريب العملي (20 ساعة)

1500ريال

الاختبار النظري

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75ريالا

الاختبار العملي

75ريالا

ضريبة القيمة المضافة 5%

120ريالا

المجموع: 2520ريالا

رسوم تعليم القيادة للرجال:

450

ريالا رسوم المدرسة

200

ريال رسوم الرخصة لـ5 سنوات

500ريال رسوم الرخصة لـ 10 سنوات