مطالبات بتوحيد رسوم تعليم القيادة بين الجنسين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد _ مكة المكرمة
شنت مجموعة من الراغبات في تعلم قيادة السيارات هجوما على مدارس تعليم القيادة للنساء بسبب الرسوم المرتفعة لإجراءات الحصول على رخصة القيادة لمن لا تجيدها، والمقدرة تكلفتها بـ 2520 ريالا، مما يعني أن رسوم تعليم النساء تعادل أكثر من الضعف بالنسبة للرجال.
وكان الهجوم بسبب المطالبة بالمساواة مع الرجال وتوحيد الرسوم في جميع مناطق المملكة، حيث ترغب كثيرات من الفتيات في التدريب، لكن وفقا للرسوم الباهظة لا يمكنهن تحقيق هذه الرغبة، وسمين ذلك بـ «المتاجرة والتربح».
«مكة» بدورها وجهت سؤالا للجهة المعنية عن أسباب هذه الرسوم الباهظة، وهل هناك رغبة في تغييرها ولكن دون جدوى، ولم يأت أي رد حتى وقت إعداد التقرير.
رسوم تعليم القيادة للمرأة:
التدريب النظري لـ8 ساعات
600ريال
التدريب بالمحاكاة (ساعتين)
150ريالا
التدريب العملي (20 ساعة)
1500ريال
الاختبار النظري
75ريالا
الاختبار العملي
75ريالا
ضريبة القيمة المضافة 5%
120ريالا
المجموع: 2520ريالا
رسوم تعليم القيادة للرجال:
450
ريالا رسوم المدرسة
200
ريال رسوم الرخصة لـ5 سنوات
500ريال رسوم الرخصة لـ 10 سنوات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.