200 أرض سكنية وفندقية بطريق مكة الموازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة

يطرح مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بالعاصمة المقدسة حين الانتهاء منه نحو 200 قطعة أرض خصصت للوحدات السكنية والتجارية والفندقية، وذلك على مراحل خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلمت «مكة» أن ارتفاعات المباني بالمشروع تصل إلى 20 دورا كحد أقصى، ويجري العمل على إنهاء أعمال البنية التحتية للمشروع بعقد تجاوزت قيمته 7 مليارات ريال خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع طرح أول مجموعتين للمباني الفندقية والأسواق حال اكتمال التصاميم التنفيذية لها هذا العام.

وأشارت المعلومات إلى أن مجموعة المباني الأولى تقع حول الساحة العامة المجاورة لمشروع جبل عمر، والمجموعة الثانية مجاورة لمحطة قطار الحرمين من الطرف الآخر للمشروع، وأن هناك جسورا تحت الإنشاء تربط المشروع بالطريق السريع مباشرة في الاتجاهين ذهابا وإيابا.

وبينت أن المشروع يتضمن ممرا للمشاة في وسطه يمتد من البوابة الغربية الواقعة على مشارف الطريق الدائري الثالث عند تقاطعه مع طريق مكة جدة السريع حتى ساحات المسجد الحرام، لافتة إلى أن عرض الممر يصل كحد أقصى إلى 60 م، بينما نجده في مواقع 50 م، وأقل عرض للممر يصل إلى 40 م بين برجي مشروع جبل عمر التوأم.

عدد قطع أراضي مشروع الطريق الموازي:

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200قطعة منها:

100 قطعة للبيع

50 قطعة للاستثمار طويل الأجل

50 قطعة للتطوير الذاتي

20دورا كحد أقصى لارتفاعات المباني