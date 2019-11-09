السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة
يطرح مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بالعاصمة المقدسة حين الانتهاء منه نحو 200 قطعة أرض خصصت للوحدات السكنية والتجارية والفندقية، وذلك على مراحل خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلمت «مكة» أن ارتفاعات المباني بالمشروع تصل إلى 20 دورا كحد أقصى، ويجري العمل على إنهاء أعمال البنية التحتية للمشروع بعقد تجاوزت قيمته 7 مليارات ريال خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع طرح أول مجموعتين للمباني الفندقية والأسواق حال اكتمال التصاميم التنفيذية لها هذا العام.
وأشارت المعلومات إلى أن مجموعة المباني الأولى تقع حول الساحة العامة المجاورة لمشروع جبل عمر، والمجموعة الثانية مجاورة لمحطة قطار الحرمين من الطرف الآخر للمشروع، وأن هناك جسورا تحت الإنشاء تربط المشروع بالطريق السريع مباشرة في الاتجاهين ذهابا وإيابا.
وبينت أن المشروع يتضمن ممرا للمشاة في وسطه يمتد من البوابة الغربية الواقعة على مشارف الطريق الدائري الثالث عند تقاطعه مع طريق مكة جدة السريع حتى ساحات المسجد الحرام، لافتة إلى أن عرض الممر يصل كحد أقصى إلى 60 م، بينما نجده في مواقع 50 م، وأقل عرض للممر يصل إلى 40 م بين برجي مشروع جبل عمر التوأم.
عدد قطع أراضي مشروع الطريق الموازي:
200قطعة منها:
100 قطعة للبيع
50 قطعة للاستثمار طويل الأجل
50 قطعة للتطوير الذاتي
20دورا كحد أقصى لارتفاعات المباني
كانت هذه تفاصيل خبر 200 أرض سكنية وفندقية بطريق مكة الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.