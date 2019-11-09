بتر أطراف 2222 مصابا بالسكري خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين _ الدمام

تردد على مراكز التأهيل 2222 شخصا بترت أطرافهم نتيجة إصابتهم بغرغرينا جراء معاناتهم من مرض السكري، وذلك بحسب إحصاءات رسمية لوزارة الصحة عن عام 2018م، مشيرة إلى أن عدد الحالات ارتفع مقارنة بعام 2015م، حيث كان عدد المترددين على مراكز التأهيل نتيجة بتر أطرافهم لذات السبب 1706 حالات.

وشكلت حالات البتر بسبب غرغرينا ناجمة عن مرض السكري 59% من إجمالي حالات ترددت على مراكز التأهيل نتيجة البتر لأسباب أخرى كالحوادث المرورية، والأورام السرطانية وغيرها، وبلغ مجملها 3745 حالة بتر خلال 2018م.

من جانبه أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور سيف القحطاني لـ«مكة» أن الطبيب يضطر لاتخاذ قرار بتر القدم أو جزء منها أو جزء من الساق في حال أصيب مريض السكري بجرح وصاحبه التهاب وتجاوز الالتهاب طبقة الجلد السطحية ووصل للعظم، هنا يحول المريض لأطباء الجراحة أو العظام لتقييم الحالة، وإبلاغ المريض بالقرار وطلب موافقته على البتر، مضيفا «الإشكالية أن بعض المرضى يشعرون بتردد وخوف كبير ويتأخر في منح الموافقة وخلال هذا الوقت حتى ولو كان يومين أو ثلاثة قد ينتشر الالتهاب لمناطق أعلى، ويفاجأ المريض أن الطبيب سيبتر له أكثر مما كان سيفعل لو أنه وافق فورا على البتر».

وبين أن البعض يصدق غدعاءات ما يسمى بالطب الشعبي، وبدلا من الموافقة على البتر يجرب علاجات مختلفة، وحين يزداد الوضع سوءا يعود للمستشفى ويكون الأوان قد فات، لأن التأخر في البتر قد ينجم عنه وصول البكتيريا للدم وعندها ينتشر الالتهاب في كل الجسم ويؤدي للوفاة.

ولفت القحطاني إلى أن القدم السكرية ليست المضاعفات الجانبية الوحيدة للسكري، بل أيضا جلطات القلب والدماغ، وتضرر شبكية العين والفشل الكلوي، وتزداد احتمالية الإصابة بمضاعفات السكري كلما كان مخزون السكر التراكمي مرتفعا وطول مدة الإصابة به، مبينا أن نسب الإصابة بالسكري بين 25 إلى 27% لدى المواطنين، وهي نسبة مرتفعة جدا، ولها كلفة اقتصادية عالية، إذ يكلف علاج مريض السكري شهريا 1000 ريال، فضلا عن كلفة التنويم والتغيب عن العمل وغيرها.

وأضاف «لدينا عدد يكفي من الأطباء المختصين لعلاج مرضى السكري ولكن لا يزال الفريق المتكامل للعلاج ناقصا، ويشمل أخصائيي التغذية والمثقفين الصحيين».

ونوه إلى أنه على الرغم من تأخرنا في التعامل مع وضع مرض السكري إلا أننا نسير على الطريق الصحيح، حيث ألزمت جهات الاختصاص المطاعم بتدوين السعرات الحرارية لوجباتها، وخصص لأطباء الأسرة أكبر عدد من مقاعد الاختصاص، باعتبارهم خط الوقاية الأول، مبينا أن الوعي لا يزال ضعيفا حيال خطورة السمنة، وعدم ممارسة الرياضة والطعام عالي السعرات، وأن البعض ينسى أن المرض لا يقضي على المريض فورا، بل يصيبه بعجز تدريجي يجعل حياته صعبة.

حالات بترت أطرافها ترددت على مراكز التأهيل في 2018م بحسب سبب البتر

غرغرينا سكرية 2222

حوادث سيارات 466

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حوادث أخرى 540

غرغرينا غير سكرية 141

أورام سرطانية 62

أسباب أخرى 324

الإجمالي

3745

حالات البتر بسبب غرغرينا السكري خلال الأعوام 2015 - 2018

2222 حالة 2018م

2014 حالة 2017م

2011 حالة 2016م

1706 حالات 2015م