سفارة المملكة في أستراليا تدعو للابتعاد عن الحرائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كانبرا

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا الطلاب والمواطنين السعوديين المتواجدين في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بأستراليا، من الاقتراب من المناطق التي تجتاحها الحرائق، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.

ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد السليم المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ مع السفارة في كانبرا أو القنصلية في سيدني على الأرقام التالية : +61432257277 +61262507000.

وكانت السلطات الأسترالية أعلنت وفاة شخصين وفقدان 7 أشخاص وتدمير نحو 100 منزل جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وجرى إبلاغ المواطنين بإخلاء منازلهم في المناطق المعرضة للحرائق.