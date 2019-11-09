90 ساعة لصناعة الأفلام بـ "بحكايا مسك"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استأنفت مبادرة «حكايا مسك» فعالياتها أمس، بعد أن قدمت عبر 45 ورشة عمل 90 ساعة تدريبية في مجالات مختلفة، إلى جانب 25 ورشة عمل مخصصة للأطفال في منطقة المنتج الصغير والتي قدمت أمس الأول 62 ساعة تدريبية للأطفال، إضافة إلى الفقرات المخصصة لمنصة حكايا.

وشهدت المنصة فقرات عدة، بدأت بحديث الدكتور عيد اليحيى عن تجربته في قناة العربية عبر برنامج على خطى العرب، والذي قال خلالها إن برنامج على خطى العرب واجه صعوبات وتحديات كبيرة تصل إلى الإقامة والعمل في الصحراء لنحو 3 أشهر، مشيرا إلى أن البرنامج يعد الأول تاريخيا في توثيق مكان المعلقات، وهو ما أنجز في الجزء الأول للبرنامج.

وأضاف أن العمل الميداني واجب ديني لمعرفة ومشاهدة آثار الأمم السابقة، مؤكدا أن أول بحث ميداني إنساني وجغرافي في تاريخ العالم كان لابن خلدون قبل 700 سنة. ونوه إلى أن هذا البحث أهمل، مستدركا بالقول «وبعد 400 سنة قامت نهضة الغرب والسبب، يعود لاستعانتهم بنظرية ابن خلدون والاهتمام بالعلم الجغرافي وعلاقتها بالإنسان وانتمائه للمكان، الأمر الذي كان سببا في الحضارة والتطور الصناعي والاختراعات».

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وبعد فقرة قناة العربية، استمع زوار «حكايا مسك» إلى حديث الدكتور محمد هزازي من نادي كتابي، حول فيلم «العراب» الذي حقق انتشارا واسعا، مؤكدا أن هذا الفيلم خلق صورة نمطية خاطئة لدى الكثيرين، إذ يعتقد مشاهد هذا العمل السينمائي أن الإيطاليين هم «المافيا»، مع أن هذا الأمر خاطئ كون المافيا لا تضم من الإيطاليين إلا عوائل فقط.

من جانب آخر وعبر فقرة «خطوات» قالت المخرجة لمياء الشويعر التي تعمل كمراقبة محتوى سينمائي في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إن أهم عناصر صناعة الفيلم، هو وجود طاقم عمل مميز، وسيناريو وقصة جميلة تصل للجمهور.

وتحدثت الشويعر في جلسة حوارية على منصة حكايا مسك بعنوان «الفيلم من الإنتاج إلى شاشات السينما»، عن أهم المجالات العملية التي يفتقر إليها سوق صناعة الأفلام في المملكة، مشيرة إلى تركيز الكثيرين على مجالات مثل الإخراج والإنتاج، فيما يفتقد السوق إلى المتخصصين في الإضاءة، وهندسة الصوت والمؤثرات، على سبيل المثال.

وفيما يتعلق بالمجالات الإبداعية الفنية في صناعة الأفلام التي لم يتم التركيز إليها، أكدت الشويعر أهمية كتابة المحتوى، وتنمية المواهب في هذا الصدد عبر المعاهد المتخصصة، موضحة أن مناطق المملكة تحتوي على عدد من القصص الملهمة لكتابة المحتوى.

ورش العمل المنعقدة: