5 آلاف شاب من 120 دولة يعيدون صياغة اقتصاد المستقبل بمنتدى مسك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

في خطوة لاستكشاف الاتجاهات الجديدة والتحولات الجارية في عالم العمل، يعقد منتدى مسك العالمي النسخة الرابعة من أعماله خلال الفترة من 15 إلى17 ربيع الأول الحالي، في الرياض، تحت عنوان «إعادة صياغة العمل»، بحضور نحو 5 آلاف شخص يمثلون 120 دولة حول العالم.

وينتظر مشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، وذلك خلال 3 أيام من الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم العمل وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجونها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.

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ويهدف المنتدى إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.

وفي حين يركز على ثلاثة محاور أساسية عبر أنشطته، تتمثل في المهارات من أجل اقتصاد المستقبل، وريادة الأعمال والتوظيف، والمواطنة العالمية النشطة، فإن المواضيع الرئيسة للمنتدى تتمثل في أربعة مجالات موضوعية هي القوة العاملة، ومكان العمل، وسير العمل، وكأس العالم لريادة الأعمال (EWC).

وقالت المديرة التنفيذية للمنتدى الشيماء حميدالدين إن موضوع المنتدى لهذا العام المتمثل في «إعادة صياغة العمل»، سيستطلع عددا من طرق تعزيز الإبداع وبناء المهارات من أجل عالم العمل الجديد، مضيفة «كما يمثل المنتدى منصة دولية تجمع الشركات الناشئة جنبا إلى جنب مع المبتكرين المخضرمين وقادة الفكر والموجهين وصانعي السياسات».

وأشارت إلى أن المنتدى سيشهد تتويج الشركات الناشئة الفائزة في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، إذ سيعلن عن أصحاب المراكز الخمسة الأولى، بعد تأهل 107 شركات ناشئة للمرحلة النهائية، وتسجيل 100 ألف شركة ناشئة من 185 دولة في المسابقة خلال عام 2019.