كورونا يقتل رجلاً ويصيب سيدة أربعينية

كشف مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة عن وفاة رجل، وإصابة امرأة بفيروس “كورونا” الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى أن المختصين يدرسون ما إذا كان ذلك بسبب مخالطتهما للإبل.
وأوضح المركز أن الرجل المتوفى يبلغ من العمر 94 عاماً من مدينة خميس مشيط، والسيدة المصابة تبلغ من العمر 49 عاماً وحالتها نشطة، من وادي الدواسر بمنطقة الرياض.
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