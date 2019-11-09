مغرم بالمطبق والمعصوب والأرز باللحم المندي.. حكاية بارك الكوري الذي تحولت السعودية إلى وطنٍ له- صور...

قال سادو بارك الكوري الذي يقيم في السعودية منذ أكثر من 20 عاماً أنه عشق خلال تلك الفترة ثقافة المجتمع واعتاد على تقاليده.

وخلال حوارٍ مع العربية، قال بارك “أنا كوري، تجميع سعودي، أصبحت مغرماً بالثقافة السعودية وتقاليد المجتمع، التي كسبتها مع أسرتي، فقد ولدت هنا، وأنا اليوم ارتدي الثوب السعودي بعد تفصيله، وانسجمت مع الأكلات السعودية، وأهوى شرب دلة القهوة و شاي الكرك، وأستمتع بأغاني محمد عبده وداليا مبارك”.

وتابع : “كل هذا لأن والدي كان يعمل في مجال المنشآت والتعمير طيلة حياته في السعودية، ولذا تربينا بين المجتمع السعودي أما أنا فأعمل حاليا مترجماً في الهيئة السعودية للملكة الفكرية”.

وأضاف بارك خلال حواره أنه مغرم بالمطبق والمعصوب وطريقة طبخ الأرز واللحم المندي، وأكمل: “ما أجمل التمر بالطحينة مع القهوة العربية”.

وذكر بارك أن هناك عوامل مشتركة بشكلٍ كبير بين الكوريين والسعوديين نظراً لوجود قيم مشتركة ومتبادلة بين الطرفين في العادات، مثل احترام الضيف وكبار السن، فضلاً عن تحضر الشعب السعودي ورغبته الدائمة في الاطلاع على كل ماهو جديد.

وأكد بارك على أنه دائماً ما يوثق حبه للسعودية والحياة فيها من خلال الصور للمعالم السياحية والمناطق الشهيرة بالمملكة ليشارك بها أصدقائه ، معتبراً المملكة وطناً ثانياً مفتخراً بأنه بات يتحدث اللهجة السعودية ببراعة.