السعودية اليوم / تعليم الأحساء يستضيف بعد غدٍ ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية



الأحساء 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة الإشراف التربوي "بنين" -قسم التربية البدنية- بعد غد، ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية بعنوان " مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية", بمشاركة 50 إدارة تعليم على مستوى المملكة وعدد من مشرفي ومعلمي التربية البدنية.

ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، بالإدارات التعليمية المشاركة، مؤكداً إن الإدارة ستعمل جاهدة لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من اللقاء.

من جهته أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي خالد العتيبي, أن الملتقى الذي سيستمر ثلاثة أيام سيناقش مجموعة من الموضوعات المعنية بمهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية .

من جانبه أوضح رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي فهد بن ابراهيم الملحم، أن جميع اللجان باشرت عملها ضمن خطة عمل منظمة وهادفة لضمان تحقيق الهدف من الملتقى الذي يتناول أيضاً عدداً من الموضوعات المهمة، منها مستقبل التربية البدنية، التكامل في

ونوه الملحم، بدور المشرف التربوي في تحسين كفايات معلمي التربية البدنية، وتقويم الأداء التدريسي لمعلم التربية البدنية، وتوظيف القيم الأولمبية في دروس التربية البدنية، باستخدام استراتيجية التعلم بالمشاريع، وتفعيل الألعاب الأولمبية، وتطبيقات متنوعة في دروس التربية البدنية، وتطبيقاته في قياسات وتقويم عناصر اللياقة البدنية، وتطبيقات في دروس التربية البدنية للصفوف الاولية، ودروس في الألعاب الجماعية، وفي ختام الملتقى ستطرح التوصيات.

// انتهى //

19:12ت م

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الأحساء 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة الإشراف التربوي "بنين" -قسم التربية البدنية- بعد غد، ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية بعنوان " مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية", بمشاركة 50 إدارة تعليم على مستوى المملكة وعدد من مشرفي ومعلمي التربية البدنية.ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، بالإدارات التعليمية المشاركة، مؤكداً إن الإدارة ستعمل جاهدة لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من اللقاء.من جهته أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي خالد العتيبي, أن الملتقى الذي سيستمر ثلاثة أيام سيناقش مجموعة من الموضوعات المعنية بمهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية .من جانبه أوضح رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي فهد بن ابراهيم الملحم، أن جميع اللجان باشرت عملها ضمن خطة عمل منظمة وهادفة لضمان تحقيق الهدف من الملتقى الذي يتناول أيضاً عدداً من الموضوعات المهمة، منها مستقبل التربية البدنية، التكامل في الرياضة المدرسية، تجويد مخرجات وحدة الصحة واللياقة البدنية، معايير التميز في التربية البدنية .ونوه الملحم، بدور المشرف التربوي في تحسين كفايات معلمي التربية البدنية، وتقويم الأداء التدريسي لمعلم التربية البدنية، وتوظيف القيم الأولمبية في دروس التربية البدنية، باستخدام استراتيجية التعلم بالمشاريع، وتفعيل الألعاب الأولمبية، وتطبيقات متنوعة في دروس التربية البدنية، وتطبيقاته في قياسات وتقويم عناصر اللياقة البدنية، وتطبيقات في دروس التربية البدنية للصفوف الاولية، ودروس في الألعاب الجماعية، وفي ختام الملتقى ستطرح التوصيات.// انتهى //19:12ت م0072

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