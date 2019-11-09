السعودية اليوم / "مفوضية اللاجئين" تطور آلية جديدة لتسجيل اللاجئين غير السوريين في الأردن



عمّان 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم، أنها تعمل بالتنسيق مع الحكومة الأردنية حالياً، على تطوير آلية جديدة لتسجيل اللاجئين غير السوريين في الأردن، متوخية مزيدٍا من التشاركية مع الحكومة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ليلي كارلايل في تصريح صحفي : إن هذه الآلية تنسجم مع استراتيجية المفوضية لبناء القدرات، لافتة إلى أن التسجيل الرسمي للاجئين غير السوريين، متوقف حاليا لحين تطوير الآلية .

وأكدت المفوضية السامية على استمرار المفوضية بتقديم خدمات الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين في الأردن، ممن يراجعون مكاتب المفوضية، مبينه أن المفوضية مستمرة باعطاء مواعيد لتقديم طلبات التسجيل والمقابلات لاحقا، وبمجرد صدور الآلية الجديدة.

وبحسب البيانات الاخيرة الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الشهر الماضي، ينقسم اللاجئون في الأردن الى 57 جنسية، اجمالي عددهم 745110 جنسية .

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19:09ت م

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