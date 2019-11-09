الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية غدًا

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

كما توقعت الأرصاد أن يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول الرياح السطحية في البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، في حين ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.







