مدني حائل : تقلبات جوية عليكم الحذر

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - حائل

جدد الدفاع المدني في حائل دعوته للجميع بتوخي الحيطة واتباع سبل السلامة، بعد التنبيهات الواردة من الأرصاد التي تشير إلى تقلبات جوية على عدة مدن في المنطقة.

Advertisements

وقالت المديرية في بيان لها على لسان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع بن عليان الحربي: تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل الإشارة إلى ما صدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات متقدمة بشأن الحالة الجوية المتوقع تأثيرها على منطقة حائل خلال الساعات القادمة، وقد يصحبها نشاط في الرياح المثيرة للغبار وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ويتوقع أن يمتد تأثيرها على مدينة حائل ومحافظات الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء والغزالة والطرق السريعة والمفتوحة.

ويتوقع استمرار الحالة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء السبت الموافق 12/ 3 من الشهر الجاري وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد.

وإذ يشير الدفاع المدني لهذه المتغيرات فإنه يجدد دعوته للجميع بتوخي الحيطة واتباع سبل السلامة.







