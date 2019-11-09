- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مدني حائل : تقلبات جوية عليكم الحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدني حائل : تقلبات جوية عليكم الحذر
بعد التنبيهات الواردة من الأرصاد
متابعات الخليج 365 - حائل
جدد الدفاع المدني في حائل دعوته للجميع بتوخي الحيطة واتباع سبل السلامة، بعد التنبيهات الواردة من الأرصاد التي تشير إلى تقلبات جوية على عدة مدن في المنطقة.
وقالت المديرية في بيان لها على لسان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع بن عليان الحربي: تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل الإشارة إلى ما صدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات متقدمة بشأن الحالة الجوية المتوقع تأثيرها على منطقة حائل خلال الساعات القادمة، وقد يصحبها نشاط في الرياح المثيرة للغبار وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ويتوقع أن يمتد تأثيرها على مدينة حائل ومحافظات الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء والغزالة والطرق السريعة والمفتوحة.
ويتوقع استمرار الحالة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء السبت الموافق 12/ 3 من الشهر الجاري وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد.
وإذ يشير الدفاع المدني لهذه المتغيرات فإنه يجدد دعوته للجميع بتوخي الحيطة واتباع سبل السلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدني حائل : تقلبات جوية عليكم الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.