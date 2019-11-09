فيديو.. الحفاظ على اليمن وصون وحدته هدف التحالف

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

منذ اليوم الأول لتأسيسه، يعمل تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحقيق العديد من الأهداف أهمها الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وحماية مكتسبات الشعب اليمني.

وينطلق التحالف العربي في اليمن من مبادئ واضحة وثابتة لم ولن يحيد عنها، ويمثل ذلك اتفاق الرياض الذي وُقِّع أخيرًا في المملكة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.







