- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. الحفاظ على اليمن وصون وحدته هدف التحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الحفاظ على اليمن وصون وحدته هدف التحالف
اتفاق الرياض خطوة على طريق الحل السلمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
منذ اليوم الأول لتأسيسه، يعمل تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحقيق العديد من الأهداف أهمها الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وحماية مكتسبات الشعب اليمني.
وينطلق التحالف العربي في اليمن من مبادئ واضحة وثابتة لم ولن يحيد عنها، ويمثل ذلك اتفاق الرياض الذي وُقِّع أخيرًا في المملكة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الحفاظ على اليمن وصون وحدته هدف التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.