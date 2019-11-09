حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح حول الدفعات المعلقة

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حساب متابعات الخليج 365 يستبق الدعم بتوضيح حول الدفعات المعلقة
بعد التحقق من الآيبان الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
في الوقت الذي يترقب فيه ملايين المواطنين إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حساباتهم البنكية، أوضح البرنامج موقف الدفعات المعلقة.
وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار مواطنة قامت بتغيير الآيبان البنكي: إنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 نوفمبر الجاري سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ديسمبر، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.
وحول الدفعات المعلقة أوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه بعد التحقق من الآيبان الجديد في دورة الدفع لشهر ديسمبر سيتم صرف الدفعات المعلقة بحد أقصى 6 دفعات.
ومن المقرر أن يودع حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ24 من الدعم يوم العاشر من الشهر الجاري أي بعد ساعات قليلة فقط، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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