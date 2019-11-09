- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أقامت الميليشيات الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مراسم تشييع لـ45 جثة لعناصرها، وذلك يعد اعترافاً من الميليشيات بالخسائر الفادحة التي وقعت نتيجة إحدى المعارك مع الجيش الوطني والقوات المشتركة.
وفي سياق منفصل، شنت طائرات التحالف هجمات على مواقع للحوثيين في صعدة، في وقت سابق، كما استهدف القصف مواقع للمتمردين الحوثيين على القرى الحدودية اليمنية، حسب ما قالت مصادر ميدانية.اليمن ميليشيا الحوثي
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 06:59 PM
حصاد خسائرها في المعارك مع الجيش اليمني والقوات المشتركة
أقامت الميليشيات الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مراسم تشييع لـ45 جثة لعناصرها، وذلك يعد اعترافاً من الميليشيات بالخسائر الفادحة التي وقعت نتيجة إحدى المعارك مع الجيش الوطني والقوات المشتركة.
وفي سياق منفصل، شنت طائرات التحالف هجمات على مواقع للحوثيين في صعدة، في وقت سابق، كما استهدف القصف مواقع للمتمردين الحوثيين على القرى الحدودية اليمنية، حسب ما قالت مصادر ميدانية.
، ميليشيا الحوثي تشيع 45 جثة تعود لعناصرها واستمرار القصف على مواقع في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تشيع 45 جثة تعود لعناصرها واستمرار القصف على مواقع في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.