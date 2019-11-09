، مفقود الرياض "المطيري" خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد ،

محمد بن مسعود - الدمام - كلامه غير مفهوم ويعاني من مشكلة عقلية وأمراض مزمنة

ناشدت أسرة المفقود "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً، البحث عنه، بعد أن خرج من منزله ظهر أمس ولم يعد حتى الوقت الحالي، حيث إنه يعاني من مشكلة عقلية وغير قادر على الكلام بشكل واضح.

وقالت أسرة المطيري لـ"الخليج 365" إن المفقود "مسعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً خرج أمس عند الساعة الثانية ظهراً من منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وأوضحت أسرته أنه يعاني من مشكلة عقلية بسيطة وغير قادر على الكلام، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وكان عند خروجه يرتدي ثوباً أبيض وشماغاً، ولم يكن بحوزته جوال.

وأشارت إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر حتى اللحظة.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه إلى التواصل على الأرقام التالية: 050 234 1502 - 056 166 5184 - 055 509 0101