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قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة الجوف.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني قصفت مجاميع من المليشيا الحوثية، في جبهات: حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة.
وبيّن أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات المليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبَّدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 06:46 PM
دمر آليات عسكرية للمليشيا وأجبر مجاميعها على التراجع
قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة الجوف.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني قصفت مجاميع من المليشيا الحوثية، في جبهات: حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة.
وبيّن أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات المليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبَّدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.
، الجيش اليمني يجهض تسللات حوثية بالجوف.. ويُسقط قتلى وجرحى ،
المصدر : الخليج 365
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