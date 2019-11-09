مراكز القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية بمختلف مناطق المملكة || تستقبل طلبات المتقدمين...

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن فتح باب القبول للتجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية بمختلف الأفرع والمناطق بالمملكة العربية السعودية، وجاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، لتحديد موعد التقديم والأماكن والأفرع التي يتم التقديم إليها، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونياً من خلال البوابة الرسمية المخصصة لذلك، بحسب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لاتمام عملية التسجيل.

ويتم التقديم على عدد من الأفرع التابعة للقوات المسلحة السعودية وهي “البحرية الملكية، البرية الملكية، الجوية الملكية، قوات الصواريخ، الخدمات الطبية”، وذلك حسب الموعد المقرر لفتح التسجيل وإجتياز المتقدم للإختبارات اللازمة للقبول.

رابط التقديم للقوات المسلحة السعودية 1441

موعد بداية التسجيل لطلبات القبول الموحد للجنيد 1441

يبدأ التقديم من الأحد 13/3/1441 في الثامنة صباحاً، الموافق 10/11/2019.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة، و يستثني من هذا الشرط من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة البلاد. يكون المتقدم حسن السمعة والسلوك، وعدم وجود أحكام عليه مخلة بالشرف والأمانة. أن لا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام. لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية. لا يكون متزوج بغير سعودية. توافر الشروط المحددة باللائحة التنفيذية في المتقدمين المهنيين من حيث المؤهلات المطلوبة لذلك. يكون المتقدم مناسب للطول المحدد وهو “160” وتناسب ذلك مع الوزن. أن يكون لائق من الناحية الطبية. ضرورة اجتياز الاختبارات الشخصية والمقابلة التي تحدد للمتقدم. ضرورة اجتياز كافة الاختبارات المحددة للقبول. لا يكون قد تم فصله سابقاً من الخدمة العسكرية.

مراكز التقديم للقبول الموحد للتجنيد بالمملكة السعودية

المنطقة الغربية بجدة.

المنطقة الشرقية في الظهران.

المنطقة الشمالية بحفر الباطن.

المنطقة الشمالية الغربية بتبوك.

المنطقة الجنوبية بخميس مشيط.

منطقة الطائف.

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رابط نتائج الدفعة الجديدة 1440 قوات مسلحة

لمعرفة النتائج للقبول لدفعة 1440 بالقوات المسلحة السعودية من خلال الرابط التالي من هنا.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق عن فتح باب القبول لدفعة جديدة في التجنيد الموحد، للقوات المسلحة السعودية وأفرعها للعام 1440/2019، حيث تقدم ألاف من الراغبين بالإلتحاق بالقوات المسلحة السعودية، للحصول علي وظيفة في التجنيد للقوات المسلحة السعودية.

ونحن معكم بكل جديد حتي ظهور النتائج ونتمني للجميع التوفيق.