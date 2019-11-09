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2019-11-09 فتح باب القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة ابتداءً من الغد وحتى 23 من الشهر الجاري متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة, فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة ابتداء من الغد وحتى 23 من الشهر الجاري, وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنــي، (هنا)، للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي, أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة – تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.







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