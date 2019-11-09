صور.. “المواطن” توثق مستنقعات الموت في حفر الباطن

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صور.. “متابعات الخليج 365” توثق مستنقعات الموت في حفر الباطن
بدون أي علامات إرشادية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفرالباطن
مع دخول موسم الأمطار رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” عدداً من المستنقعات وهي عبارة عن بقايا في محافظة حفر الباطن، بدون أي وجود لوحات إرشادية لعابري الطريق.
والبعض من هذه المستنقعات مقابلة لأحياء سكنية؛ ما يشكل خطراً على المارة ومرتادي البر بعد انعدام المسؤولية من ناهلي الرمال.
الجدير بالذكر أنه في عام 2005 م لقيت 4 فتيات 3 منهن شقيقات مصرعهن في حادث غرق بمستنقع مائي تشكل بعد هطول الأمطار، وتكرر المشهد العام الماضي بعد أن لقي شاب و3 أطفال حتفهم داخل مستنقع بعد 20 يوماً من البحث المتواصل عنهم.
مستنقع يقع بالقرب من حي اليرموك
مستنقع محاذي لطريق الجامعة – التأهيل
مستنقع مقابل جامعة حفرالباطن
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