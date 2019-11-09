شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بإنهاء مشروع المركز الحضاري بالقريات خلال شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بشكل عاجل، بإنهاء إنجاز المركز الحضاري بمحافظة القريات، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه لخدمة أهالي المحافظة، وذلك بعد تعثر المشروع لمدة 11 عاماً.

ورفع رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على توجيهه باستكمال وإنهاء مشروع المركز الحضاري خلال 30 يوماً، مؤكدا أن البلدية حشدت كامل عمالتها ووقعت مع عدد من المقاولين لاستكمال المشروع، إضافة إلى تشجير محيط المركزالحضاري، والتزام البلدية بتنفيذ توجيه أمير المنطقة.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البلدية لبرنامج تحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف توفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

وأضاف المهندس الشمري أن توجيهات أمير منطقة الجوف تؤكد تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، مبيناً أن المشروع تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، ويحتوي على أجنحة وقاعات وفق أحدث المستويات، ويضم حدائق ومواقف للسيارات، وعدة صالات ومكاتب إدارية وسكناً للزوار، ومسطحات مزروعة وعناصر جمالية، إضافة إلى معرض للكتاب، ومكتبة عامة، ومكاتب نسائية، ومطعم، وصالة لكبار الشخصيات، وبهو ومسرح صيفي وشتوي يتسع لـ400 شخص.

وقدم المهندس الشمري شكره وتقديره للأمير فيصل بن نواف على متابعته الدائمة والمستمرة والشخصية، ونائبه، وأمين منطقة الجوف على متابعته اليومية للمشاريع.