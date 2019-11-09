شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على مكة وجدة وبحرة والجموم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة. وأفادت «الأرصاد» بأن بداية الإنذار للحالة من الساعة 4:10 عصر اليوم (السبت) وحتى الساعة 11:30 مساء اليوم.



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