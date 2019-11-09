، استبعاد عامل من بوفيه شهير لوجود مخالفات تتعلق بالصحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوبًا مع "الخليج 365".. تطبيق لائحة الغرامات

أبعدت وحدات الرقابة الميدانية ببلدية الشرائع، والتابعة لأمانة العاصمة المقدسة عاملاً في أحد البوفيهات الشهيرة في الشرائع، وذلك في تجاوب مع "الخليج 365" بعد توثيقها لأحد العمال وهو يقدم الطلب وأحد أصابعه ملفوف بشاش طبي.

وتفصيلاً وأثناء تواجد "الخليج 365" بأحد المحال الشهيرة لإعداد "البرجر"، لاحظت أحد العمال المتواجدين في البوفيه، وقد ربط أحد أصابعه بشاش طبي، ويقوم بلف "البرجر" وتقديمه للعملاء.

بدورها تجاوبت عمليات أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ "الخليج 365"، ووجهت وحدة المراقبة للموقع بعد أخذ تفاصيله، وضبطت العامل بالمخالفة، وتم استبعاده من العمل وإشعار الموقع بمراجعة البلدية لتطبيق الغرامات والجزاءات بحقه، وإغلاق المحال إذا لم تتم المراجعة.

ودعت الأمانة من يرصد مثل هذه المخالفات سرعة تقديم بلاغ إلى رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل على تويتر أو واتساب الأمانة المخصص لتلقي البلاغات 0539400940.مكة المكرمة بلدية الشرائع أمانة العاصمة المقدسة