، تبوك.. أمطار متوسطة وأجواء تجذب المتنزهين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني يحذر من النزول في بطون الأودية

شهدت تبوك، مساء اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

وشملت الأمطار محافظة تبوك وضواحيها والقرى والمراكز التابعة لها، بينما شهدت منطقة شرق تبوك هطول أمطار مصحوبة بالبرد.

واستغل أهالي تبوك اعتدال الأجواء للخروج والتنزه في عطلة نهاية الأسبوع.

وحذرت المديريةالعامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك المتنزهين في البراري من النزول في بطون الأودية ودعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول.

وكان خبراء الطقس قد توقعوا حالة جوية مطرية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداء من اليوم السبت، ويتوقع استمرارها لعدة أيام قادمة.

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تبوك أمطار برد