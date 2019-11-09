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يواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فعاليات برنامج الانتماء واللحمة الوطنية في المنطقة هذا العام بمحاضرات توعوية في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة.
ويستهدف البرنامج منسوبي الهيئات وعدداً من منسوبي الإدارات الحكومية، بحضور محافظي المحافظات، إذ يشتمل البرنامج على معارض توعوية متنقلة تبين خطورة الإرهاب والتطرف والأفكار الضالة ومهددات الأمن الفكري، كما يتضمن وسائل توجيهية تحتوى على رسائل وعبارات تحث على الألفة والمحبة والبعد عن الاختلاف وأهمية لزوم الجماعة ونبذ الفرقة.
وأوضح مدير عام الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن برنامج الأمن الفكري يعد من أهم البرامج التوعوية التي توليها الرئاسة العامة اهتمامها، وتنفذه في جميع فروعها برعاية كريمة من أمراء المناطق.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 05:17 PM
بمحاضرات توعوية في مختلف المحافظات
يواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فعاليات برنامج الانتماء واللحمة الوطنية في المنطقة هذا العام بمحاضرات توعوية في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة.
ويستهدف البرنامج منسوبي الهيئات وعدداً من منسوبي الإدارات الحكومية، بحضور محافظي المحافظات، إذ يشتمل البرنامج على معارض توعوية متنقلة تبين خطورة الإرهاب والتطرف والأفكار الضالة ومهددات الأمن الفكري، كما يتضمن وسائل توجيهية تحتوى على رسائل وعبارات تحث على الألفة والمحبة والبعد عن الاختلاف وأهمية لزوم الجماعة ونبذ الفرقة.
وأوضح مدير عام الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن برنامج الأمن الفكري يعد من أهم البرامج التوعوية التي توليها الرئاسة العامة اهتمامها، وتنفذه في جميع فروعها برعاية كريمة من أمراء المناطق.
، هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة تواصل فعاليات الانتماء واللحمة الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
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