البوابة الإلكترونية حساب المواطن للإستعلام الشهري للمستفيد

البوابة الإلكترونية حساب المواطن للإستعلام الشهري عن حساب المواطن أولا بأول المتعلق بالرواتب، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، بإطلاق الخدمة على موقعها الالكتروني، حيث أعلنت أن سيتم إيداع المبالغ كل شهر في ال10 منه، ويعتبر حساب المواطن من إحدى البرامج الاجتماعية المستفيد بها جميع الأسر السعودية، وذلك لمعاناتهم على المعيشية ومواجهة غلاء الأسعار.

البوابة الإلكترونية حساب المواطن

يتم نزول حساب المواطن كما ذكرنا كل شهر ميلادي في اليوم ال10 حيث يستطيع كافة المواطنين الإستعلام على حسابهم الخاص من خلال إدخال رقم هوية المواطن الوطنية، ويجب على كل مواطن التأكد من رقم حساب البنك الخاص بالمستفيد وأي بيانات أخرى والعمل تحديث البيانات أول بأول بالتحديد قبل نزول الحساب.

خطوات الاستعلام عن حساب مواطن

يتم الولوج والدخول إلى البوابة الإلكترونية بحساب المواطن، ثم تسجيل الدخول لحساب المواطن، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد، ويجب التأكد من كتابتها بشكل جيد وصحيح، ويتم إدخال تاريخ ميلاد المستفيد ورقم هاتفه، وإدخال الرمز المرئي المرسل لك عن طريق التليفون المحمول، ثم الضغط على مربع البحث للتأكيد.

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بعد ذلك يتم الانتظار قليلا لعرض المعلومات، ثم تظهر لك نتائج البحث الخاص بالأهلية وحساب استحقاق المواطن، ويتم عرض موعد حساب المواطن وصرفه بتاريخ هجري الكترونياُ، وبذلك تكون الخدمة قد وفرت للمواطن الوقت والجهد دون الاحتياج إلى الحركة أو تحمل أي تكاليف أخرى خاصة بالانتقال.

شروط إستحقاق حساب المواطن

هناك شروط وضعتها وزارة العمل في استحقاق حساب العمل للمواطنين: