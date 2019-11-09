الاستعلام عن الإعانة المالية لذوي الاعاقة والايتام من موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

الاستعلام عن الإعانة المالية يعد من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها على مواقع البحث المختلفة، وذلك من أجل توفير المعاناة والجهد على الأشخاص المعنية بهذا الأمر من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، وسوف نذكر لكم كيفية وخطوات الاستعلام عن تلك الإعانات المالية، بعد الدخول على رابط وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن الإعانة المالية

تقديم خدمة الاستعلام عن الإعانات المالية في المملكة عبر الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وهى وزارة تم دمجها لتجمع بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وهى أيضا الوزارة المسئولة عن كل ما يتعلق بشئون العمل وتنظيمه في مختلف الوزارات والمصالح بالمملكة.

الاستعلام عن الاعانات المالية للإيتام وذوى الاعاقة

يقدم الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخدمات المختلفة المرتبطة بالعمل من الحصول على المساعدات والإعانات المالية المختلفة بالتحديد الفئات المستحقة لها من ايتام وذوى الإعاقة، وذلك من خلال خدمة الاستعلامات عن المساعدة المقطوعة بموقع وزارة العمل.

خطوات الاستعلام عن الإعانات المالية

بعد الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية، إختار خدمة الاستعلامات الإلكترونية، ثم أختر الاستعلام عن الإعانات المالية لذوى الإعاقة أو اليتيم

يتم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الظاهرة أمامك وهى رقم المستفيد، ورقم الهوية الوطنية، بعدها أختار أما إعانة أعاقة أو إعانة رعاية يتيم، ووضع علامة التأكيد للتحقق من الاستخدام البشري، والضغط على عرض.

من الجدير ذكره أنه في حالة عدم حصولك على المعلومات المطلوبة يجب الاتصال على رقم 0114778888 الخاص بوزارة العمل، ويذكر أنه قد وصلت إجمالى الإعانات المصروفة من الوزارة حتى الآن 1.985.324 ريال سعودي، بينما وصل حجم معاشات الضمان الاجتماعي 1.366.048.224 ريال، بينما وصل حجم المساعدات 188.119.764 ريال سعودي.