تأثير برنامج حافز على دعم برنامج حساب المواطن الدفعة 24 وطريقة التسجيل في دفعة 25

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن انفصاله تماماً عن برنامج حافز، ولكن المبلغ الذي يحصل عليه المواطن من هذا البرنامج يتم اعتباره من ضمن دخل المواطن، كما أعلن البرنامج عن عدم تأثير برنامج حافر على تسجيل المواطنين في حساب المواطن، ومن الممكن التعرف على قيمة الاستحقاق للدعم عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج، من خلال حاسبة المواطن التقديرية.

موعد صرف الدفعة 24 من حساب المواطن

يتم صرف دفعات برنامج حساب المواطن بشكل ثابت شهرياً، حيث أنه يقوم بصرف الدفعات في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع التقديم لمدة يوم واحد أو التأخير ليوم واحد، ليس أكثر من ذلك، ويتم هذا التغيير في حالة واحدة فقط وهي أن يكون اليوم العاشر من الشهر موافق لإجازة رسمية، ومن الجدير بالذكر أن موعد صرف الدفعة رقم 24 من برنامج حساب المواطن سيتم صرفها يوم الأحد 10 نوفمبر 2019.

التسجيل على الدفعة 25 من برنامج حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن التحقق من أهلية المواطن من خلال الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن الإلكترونية، مع العلم أن عملية التسجيل لاستحقاق الدفعة رقم 25 الخاصة بشهر ديسمبر 2019 ما زالت مستمرة حتى الآن وذلك عن طريق الدخول على موقع البرنامج، للتعرف على شروط الاستحقاق، والتي من أبرزها أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ولا يكون لديه أبناء من زوجة غير سعودية، وأن لا يكون حامل لبطاقة التنقل.