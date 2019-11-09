شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وكذلك على اجزاء من منطقة الجوف.

في حين يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية