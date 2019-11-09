شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من تقلبات الطقس على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات مبكرة على القصيم ومكة المكرمة وحائل.

وأوضحت أن حالة الطقس على القصيم وحائل، ستكون عبارة عن استمرار الأمطار الغزيرة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني في الرؤية الأفقية وكذلك تساقط البرد.

كما ستشهد مكة المكرمة، سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، فيما ستستمر حالة الطقس على الـ3 مناطق حتى الـ11 والنصف مساء اليوم السبت.