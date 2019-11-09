شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. مخالفات على منشآت بيطرية وأفراد في محافظة الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والزراعة بمحافظة الطائف ممثل بإدارة الثروة الحيوانية بالمكتب وباشراف مباشر من مدير المكتب المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ومدير الثروه الحيوانية بالمكتب وائل السعدي، وإدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بعدة مخالفات اثناء حملة تفتيش استهدفت المنشآت البيطرية الخاصة من خلال تنفيذ جولات رقابية وزيارات مفاجئة للمنشأت البيطرية بمحافظة الطائف

( عيادات و صيدليات و مستودعات بيطرية ) وذلك لرصد المخالفات والتجوزات الغير نظامية .

وتم رصد بعض المخالفات منها

سوء تخزين أدوية في ٥ منشأت بيطرية ، بالإضافة الى عدم وضع الادوية في مكان بدرجة حرارة مناسبة (مبرد) ، و عدم وجود ترخيص في ٥ منشأت اخرى بالرغم من رفع المخالفات مسبقا عليها ، ومخالفة وجود ادوية غير مسجلة ، و عدم تجديد التراخيص لمنشأة بيطرية واحدة ، ووجود طبيب غير مرخص يعمل بدون مزاولة مهنة وسوء النظافة في بعض الصيدليات البيطرية .

وعليه قد تم تطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها بالرفع بالانذرات والمخالفات.

كان ذلك استمرار للحملة التفتشية على المنشأت البيطرية كما اوضح ذلك سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي التي تقوم بها المكاتب في منطقة مكة المكرمة.

و نبه ” الغامدي ” على أن أولئك الممارسين للطب البيطري، قد يؤدي التعامل معهم إلى خسارة المستفيدين لحيواناتهم، إذ أنه لا يمكن التأكد من سلامة إجراءاتهم التشخيصية.

ودعا إلى التعاون مع الوزارة للإبلاغ عن المؤسسات والأفراد الذين يمارسون البيطرة دون ترخيص، مشيراً إلى أن الهاتف المجاني لطوارئ ومعلومات الثروة الحيوانية هو 8002470000 ويستقبل كافة البلاغات التي ستحظى بكل اهتمام وعناية.

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