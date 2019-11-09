شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة هروب عميل بسيارة مندوب توصيل بعد فشله في سرقة جوال آيفون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع مشادة كلامية بين مندوب لأحد تطبيقات توصيل المشتريات، وعميل طلب جهاز “آيفون”، ولكن سرق العميل مفاتيح سيارة المندوب والهرب بها.
وبدا في أحد المقاطع مندوب التوصيل يتحدث عن أمر مريب حدث معه عند توصيل الجوال للعميل، حيث لاحظ أن العميل يراوغ في تسليمه قيمة الجوال، بالإضافة لقيادته سيارة بدون لوحات، مما زاد من شكوكه، ومن ثم قام العميل بأخذ مفاتيح داخل سيارة المندوب والفرار بها.
واصطدمت سيارة تصطدم بسيارة المندوب وسيارة أخرى وتسرع في مغادرة الموقع ليلحق بها العميل ويصعد عليها بينما كان يلاحقه مندوب التوصيل غير أنه لم يتمكن من إيقافه.
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