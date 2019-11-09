شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سقوط مياه الأمطار على شلال « الشق » بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو لحظة انهمار مياه الأمطار اليوم السبت على شلال ” الشق ” غرب تبوك. وظهر بـ المقطع الذي التقطه ” مواطن ” المشهد البديع لـ الشلال أثناء انهمار المياه منه وتساقط الأمطار عليه.

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