السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة غدًا



مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة, فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة ابتداء من الغد وحتى23 من الشهر الجاري, وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي, أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

// انتهى //

16:13ت م

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