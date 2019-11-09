السعودية اليوم / تقنية الأحساء تفتح غداً التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوي



الأحساء 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

تبدأ الكلية التقنية بمحافظة الأحساء غدًا، فتح باب القبول للراغبين التسجيل في الفصل التدريبي الثاني من العام 1440 /1441هـ لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الصناعية، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ )، ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول الجاري.

وأوضح عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الصباحي شملت قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات -دعم فني - شبكات) وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة -إدارة مكتبية)، بالإضافة إلى تخصص ميكانيكا السيارات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية، أما برنامج الدبلوم المسائي التطبيقي فأن التخصصات المتاحة شملت إدارة مكتبية، دعم فني، صيانة الآلات الميكانيكية.

من جهته أكد وكيل الكلية لشئون المتدربين غازي بن صالح العيد، أهمية أن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، داعياً الراغبين في التسجيل للاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة .

// انتهى //

16:12ت م

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