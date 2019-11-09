السعودية اليوم / رئيس الوزراء الموريتاني يلتقي وفدًا من البنك الإسلامي للتنمية



نواكشوط 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الموريتاني الوزير الأول، إسماعيل بده الشيخ سيديا بمكتبه في الوزارة في نواكشوط، بعثة من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة، مدير علاقات دول (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واروربا) موسى سيلا، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والبنك، والسبل الكفيلة لتتطويرها.

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15:56ت م

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