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تمكّن الأطباء في العاصمة الروسية موسكو من إنقاذ رجل هبطت درجة حرارة جسده إلى 26 درجة، بعدما أمضى ليلته في العراء البارد فاقداً الوعي.
وذكرت قناة REN TV أنه تم العثور على الرجل فاقد الوعي صباح يوم الخميس في 7 نوفمبر بالقرب من منزله، بعدما أمضى الليل بكامله في العراء في درجة حرارة قريبة من الصفر في الوقت الراهن بموسكو.
وحسب "روسيا اليوم"، قام شهود العيان على الفور باستدعاء سيارة إسعاف حكومية عملت على نقل الرجل إلى المستشفى، حيث تمكّن الأطباء من تدفئة المريض، وإعادة الحرارة في جسده إلى مستواها الطبيعي، قبل إجراء كامل الفحوص الضرورية له.
موسكو
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 03:56 PM
كان قد قضى ليلته بالعراء وأجواء باردة فاقداً للوعيموسكو.. إنقاذ رجل هبطت حرارة جسده إلى 26 درجة
تمكّن الأطباء في العاصمة الروسية موسكو من إنقاذ رجل هبطت درجة حرارة جسده إلى 26 درجة، بعدما أمضى ليلته في العراء البارد فاقداً الوعي.
وذكرت قناة REN TV أنه تم العثور على الرجل فاقد الوعي صباح يوم الخميس في 7 نوفمبر بالقرب من منزله، بعدما أمضى الليل بكامله في العراء في درجة حرارة قريبة من الصفر في الوقت الراهن بموسكو.
وحسب "روسيا اليوم"، قام شهود العيان على الفور باستدعاء سيارة إسعاف حكومية عملت على نقل الرجل إلى المستشفى، حيث تمكّن الأطباء من تدفئة المريض، وإعادة الحرارة في جسده إلى مستواها الطبيعي، قبل إجراء كامل الفحوص الضرورية له.
، موسكو.. إنقاذ رجل هبطت حرارة جسده إلى 26 درجة ،
المصدر : الخليج 365
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