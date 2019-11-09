، مكة .. البيئة تضبط مخالفي الصيد البحري بالفلين.. وتتخذ الإجراءات بحقهم ،

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تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع حرس الحدود بمركز الطفية، من ضبط عدد من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة ولائحته التنظيمية،
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (بواسطة الشورات)، وكذلك الصيد داخل البحر بواسطة الفلين، وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وشدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظاً على الثروات المائية الحية.
من جانبه أكد "مدير وحدة الثروة السمكية بجده ردة بن عبادل الزهراني؛ على أن مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين جرى حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
وحدة الثروة السمكية وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 03:59 PM
بعد بلاغ من حدود الطفية بجدة .. وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفةمكة .. البيئة تضبط مخالفي الصيد البحري بالفلين.. وتتخذ الإجراءات بحقهم
تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع حرس الحدود بمركز الطفية، من ضبط عدد من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة ولائحته التنظيمية،
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (بواسطة الشورات)، وكذلك الصيد داخل البحر بواسطة الفلين، وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وشدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظاً على الثروات المائية الحية.
من جانبه أكد "مدير وحدة الثروة السمكية بجده ردة بن عبادل الزهراني؛ على أن مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين جرى حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
، مكة .. البيئة تضبط مخالفي الصيد البحري بالفلين.. وتتخذ الإجراءات بحقهم ،
المصدر : الخليج 365
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