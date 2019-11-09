أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 9/11/2019 .. وعيار 24 نحو 176.03 ريال سعودي

يبحث الكثير عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، لأنها بالنسبة لهم أمر حيث يعتبره البعض استثمار كبير يجنى عنه ربح كبير، كما أنه يستخدم في الزينة للسيدات منذ قديم الزمن، لذلك دائما يتم متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر، وتحديدا في ظل التغييرات التي طرأت على أسعار الذهب في المملكة العربية من تراجع ملحوظا بفعل هبوط السعر العالمي لأوقية الذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت 9/11/2019 في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية تراجع ملحوظ للأعيرة المتداولة في المملكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 176.03 ريال مقابل 46.49 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 161.36 ريال مقابل 43.03 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 154.03ريال مقابل 41.07 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 132.02 ريال مقابل 35.20 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 102.68 ريال مقابل 27.38 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 88.01 ريال مقابل 23.47 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.232 ريال مقابل 328.58 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 176.028 ريال مقابل 46.939 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.474 ريال مقابل 1.460 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف للغاية في الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط لا غير.